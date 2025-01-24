Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

Среди тех, кто попадают под депортацию, оказался Александр Шпак и другие.

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Из США депортируют россиян / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Дональд Трамп подписал указ о депортации нелегалов из США. Под этот указ попали известные россияне Данила Поперечный, Александр Шпак и Илья Мэдиссон. Об этом сообщает Mash.

Их вместе с сотней других россиян, которых уже загнали в депортационные тюрьмы, могут в ближайшее время выдворить из США. Все они просили убежище, проходя через границу с Мексикой или в аэропортах, после чего ждали решений на временный въезд по упрощенной программе. Эта программа приостановила действие после инаугурации Трампа.

Известно, что домой уже отправили Евгения Машинина, которого ранее задерживали в РФ на антивоенных митингах.

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Стоит отметить, что в 2018 году Данил Поперечный получил запрет на въезд в Украину на 3 года из-за антиукраинской позиции. В 2022 году он выступил против вторжения РФ в Украину и уехал из страны якобы из-за угроз. В то же время он заявил, что не будет донатить Украине или России, чтобы "не быть причастным к смертям людей".

Александр Шпак выступил против вторжения РФ в Украину и высказывался в поддержку Киева. Он обвинил российских оккупантов в подрыве Каховской ГЭС, после чего против него было открыто уголовное дело.

Илья Мэдиссон в июне 2022 года выразил желание съездить на Донбасс, но уехал из РФ после начала мобилизации. При этом он выражал поддержку РФ и говорил, что остается патриотом.

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