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Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратой

18 января 2023, 12:42
Лидер Океана Эльзы выражает сочувствие семьям погибших в результате крушения вертолета.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук выражает соболезнования погибшим в результате крушения вертолета в Броварах / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет рядом со зданием действующего детского сада. Все, кто находился на борту летательного средства, в том числе и министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, погибли. Также Известно о смерти троих детей.

На трагедию уже отреагировал украинский музыкант, лидер группы Океан Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук. На своей странице в Instagram он опубликовал слова сочувствия близким и семьям погибших.

Артист подчеркнул, что его сердце разрывает от мыслей о смерти маленьких детей. Также гибель Монастырского и Енина стала для него личной утратой - они плотно сотрудничали за время полномасштабной войны.

"Соболезнования родным и близким детей и взрослых, сегодня погибших в Броварах. Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей.

Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая Победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!" - пишет Вакарчук.

Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В целом, согласно данным ГСЧС Украины, по состоянию 11:00 известно о 15 погибших, в том числе трех детях. Из них 9 человек находились на борту вертолета. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), их забрали в больницу.

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