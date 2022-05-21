"Торгуют совестью": российский музыкант высказался насчет "Z-артистов"

Борис Гребенщиков выступил в поддержку Украины/ express-fm.ru

Музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков негативно отозвался об артистах, которые выступают на российских патриотических Z-концертах. Он считает, что коллеги торгуют совестью.

По информации российских СМИ, Гребенщиков одним из первых уехал в Израиль после начала военного вторжения россии в Украину. При этом музыкант не молчит, а продолжает критиковать не только происходящие зверства в Украине, но и самих россиян.

В интервью израильскому "Девятому каналу" он заявил, что деятели культуры будут подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага.

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"Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям", — заявил Гребенщиков в интервью. В конце апреля музыкант представил новую композицию под названием "Ворожба". На написание песни Гребенщикова вдохновили события в Украине.

Напомним, ранее российский музыкант Борис Гребенщиков записал песню "Ворожба", которая посвящена наступлению России на Украину. Соответствующая композиция появилась на YouTube канале музыканта. "Колдуй бабка, колдуй дед, в темном небе странный свет. Как-то завелась, эта гниль и мразь. Никакого завтра больше нет", - поет автор и исполнитель.