"Это не мы, это они": Гребенщиков записал песню о желтой реке, которая "слишком глубока"

В песне артиста слышен явный посыл.
Российский музыкант Борис Гребенщиков записал песню "Ворожба", которая посвящена наступлению России на Украину.
Соответствующая композиция появилась на YouTube канале музыканта.
"Колдуй бабка, колдуй дед, в темном небе странный свет. Как-то завелась, эта гниль и мразь. Никакого завтра больше нет", - поет автор и исполнитель.
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Сам он назвал песню "Подношение нашему времени. Песня 84".
"Желтая река река, слишком глубока. Осталось лишь кричать, что с нами Бог", - поет артист.
Напомним, ранее группа Ногу Свело также поддержала украинцев в войне против России.
Автор: Алена Кюпельская