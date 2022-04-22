"Это не мы, это они": Гребенщиков записал песню о желтой реке, которая "слишком глубока"

Борис Гребенщиков символично поддержал Украину/Скриншот YouTube

Российский музыкант Борис Гребенщиков записал песню "Ворожба", которая посвящена наступлению России на Украину.

Соответствующая композиция появилась на YouTube канале музыканта.

"Колдуй бабка, колдуй дед, в темном небе странный свет. Как-то завелась, эта гниль и мразь. Никакого завтра больше нет", - поет автор и исполнитель.

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Сам он назвал песню "Подношение нашему времени. Песня 84".

"Желтая река река, слишком глубока. Осталось лишь кричать, что с нами Бог", - поет артист.

Напомним, ранее группа Ногу Свело также поддержала украинцев в войне против России.