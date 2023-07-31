Томная Мейхер показала себя расслабленой на пляже

Надя Мейхер порадовала поклонников свежими расслабленными фото.

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Мейхер и ее новые фото / коллаж Главред, фото УНИАН и instagram.com/kvitka.photo

Бывшая участница популярного герлз-бенда "ВИА Гра" Надежда Мейхер (она же Надежда Грановская), которая на долгое время пропала с радаров поклонников, иногда обновляет свои социальные сети новыми фото.

На этот раз, на своей странице в Instagram, Мейхер показалась на скалистом берегу в небрежно надетом сарафане. Она выглядит грустной, задумчивой и томной.

Сарафан, который надет на Мейхер напоминает деревенский стиль, а лямка, которая не удержалась на плече у певицы, явно обрадует мужскую половину поклонников певицы. Известно, что таким образом Мейхер рекламирует одежду бренда, в создании которого принимает участие.

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На фото - Надежда Мейхер томно смотрит на воду:

Напомним, ранее известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

Ранее Главред также писал о том, что Мейхер уже позировала в похожем сарафане на фоне моря. Так, певица показалась в задумчивом и красивом наряде. Более того, любители пышных форм Нади могли полюбоваться ими воочию.

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