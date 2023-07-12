Мейхер порадовала поклонников новым фото у моря

Украинская певица Надежда Мейхер попозировала в платье на фоне моря.

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Надя Мейхер неожиданно выпала из медиа-пространства Украины / коллаж Главред, фото УНИАН и instagram.com/kvitka.photo

Бывшая участница популярного герлз-бенда "ВИА Гра" Надежда Мейхер (она же Надежда Грановская), которая долгое время пропадала с радаров поклонников, начала потихоньку появляться.

На этот раз она порадовала своих поклонников свежим фото в сарафане на фоне моря. Так, на своей странице в Instagram, певица показалась в задумчивом и красивом наряде. Более того, любители пышных форм Нади могли полюбоваться ими воочию.

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Надежда Мейхер в длинном платье у моря / Instagram/nadyameiher

Надя Мейхер прекрасно выглядит / Instagram/nadiameiher

Напомним, ранее известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

Стоит отметить, что Надежда Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, который продолжает работать в стране-агрессоре и предпочитает молчать про войну в Украине. Сама артистка позицию мужа и слухи от скандального блогера не комментирует.

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