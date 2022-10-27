Тодоренко показала 'брутального' папика

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая предательски молчит о войне в Украине, вдруг решила похвастаться своим отцом.

Папа певицы, который, к слову, живет в одежде восхитил поклонниковТодоренко своей "брутальной красотой".

На своей странице в Instagram, она выложила совместное фото и подписала его: "Па, люблю всем сердцем! Спасибо тебе за твое большое любящее сердце", — отметила Тодоренко.

Регина Тодоренко с отцом. Фото Instagram

Поклонники и прихлебатели Тодоренко заценили образ "папочки" и отметили его "брутальность" в комментариях.

Напомним, ранее Тодоренко, которая живет и работает в России и молчит о том, что та напала на Украину, презентовала свой новый альбом.

Но фанатов удивили не вокальные данные исполнительницы, а совершенно голая обложка ее альбома.

На фото Тодоренко лежит на крыше фургона в чем мать родила. Кстати, название альбома - Fire, именно то, что делает Россия с Украиной каждый день.