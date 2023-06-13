"Титушки вдовы Да Винчи": Кондратюк резко набросился на Михайлову

Игорю Кондратюку не понравилось то, что Тараса Чорновола засунули в мусорный бак после оскорблений Алины Михайловой.

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Кондратюк набросился на Алину Михайлову из-за мести Чорноволу / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official, скриншот из видео, twitter.com/Mykhailova_A

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк набросился на Алину Михайлову, которая была невестой погибшего военного Дмитрия Коцюбайло. Игорь Кондратюк назвал "титушками вдовы Да Винчи" людей, которые защитили девушку и отомстили Тарасу Чорноволу, обозвавшему Михайлову. Гневный пост он оставил на своей странице в Twitter.

"Есть "Волки Да Винчи" - доблестное героическое подразделение защитников Отечества, созданное Героем Украины, великим воином Дмитрием Коцюбайлом. А есть "титушки вдовы Да Винчи" - бесчестная стая трусов на службе депутата Киевгорсовета", - написал Кондратюк.

Игорь Кондратюк набросился на Алину Михайлову / фото: скриншот

Позже Кондратюк удалил свой пост.

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Игорь Кондратюк набросился на Алину Михайлову / фото: скриншот

Реакция Алины Михайловой на месть Чорноволу

Алина Михайлова также отреагировала на видео, на котором видно, как Тараса Чорновола, который обозвал девушку, бросают в мусорный бак. Она искренне заявила, что она этому рада.

"В соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в помойку. Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны осматриваться, а не умничать по телевидению", - написала Анна Михайлова в своем Twitter.

Алина Михайловна прокомментировала нападение на Тараса Черновола / фото: скриншот

Что Чорновил говорил об Алине Михайловой

Украинский политический деятель Тарас Чорновол в грубой форме высказался в адрес Алины Михайловой - невесты погибшего командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла.

В своем Telegram-канале Чорновол обвинил девушку в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой".

Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.

Позже Чорновол удалил свой пост, поскольку пользователи Сети были очень возмущены таким высказыванием. Также он опубликовал новое сообщение с оправданием.

Чорновола бросили в мусорный бак

Во вторник, 13 июня, в Киеве активисты напали на политического аналитика, бывшего народного депутата Украины Тараса Чорновола. Его облили зеленкой и мочой, а потом бросили в мусорный бак. Чорновол попытался оказать сопротивление, но у него ничего не получается.

Чорновол вызвал сотрудников полиции по факту данного инцидента. Он утверждает, что данная акция - это "заказ" Офиса президента за критику власти.

Смотрите видео нападения на Тараса Чорновола в Киеве:

В Киеве активисты бросили Тараса Чорновола в мусорный бак / фото: скриншот

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