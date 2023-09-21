Тишина должна быть в библиотеке: Бриджит Макрон и королеву Камиллу испугал громкий чих

Королева-консорт Великобритании Камилла и супруга президента Франции Бриджит Макрон выглядели испуганными, когда сегодня утром зритель нарушил тишину Французской национальной библиотеки громким чихом.
76-летняя королева и 70-летняя первая леди Франции просматривали архив французской серии комиксов "Астерикс", когда посетителю захотелось громко чихнуть.
Брижит, одетая в длинный твидовый жакет, напоминающий классический образ Шанель, и королева Камилла, одетая в черно-белое платье и приталенное белое пальто, рассматривали библиотечный архив, когда зритель чихнул, пишет The Daily Mail.
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В ответ, высокопоставленные дамы, у которых, похоже, сложилась близкая дружба, синхронно посмотрели вверх с растерянным выражением лица.
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