Тишина должна быть в библиотеке: Бриджит Макрон и королеву Камиллу испугал громкий чих

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Королева Камилла и Бриджит Макрон синхронно испугались чиха/Коллаж Главред, Фото Скриншот

Королева-консорт Великобритании Камилла и супруга президента Франции Бриджит Макрон выглядели испуганными, когда сегодня утром зритель нарушил тишину Французской национальной библиотеки громким чихом.

76-летняя королева и 70-летняя первая леди Франции просматривали архив французской серии комиксов "Астерикс", когда посетителю захотелось громко чихнуть.

Брижит, одетая в длинный твидовый жакет, напоминающий классический образ Шанель, и королева Камилла, одетая в черно-белое платье и приталенное белое пальто, рассматривали библиотечный архив, когда зритель чихнул, пишет The Daily Mail.

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В ответ, высокопоставленные дамы, у которых, похоже, сложилась близкая дружба, синхронно посмотрели вверх с растерянным выражением лица.

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