Тину Кароль заподозрили в беременности после концерта на День независимости

Тина Кароль / кадр с концерта

На концерте на НСК Олимпийский на День независимости Украины Тина Кароль надела шикарное облегающее платье, но после исполнения номера, в Сети поползли слухи о ее беременности.

Если смотреть видео выступления Кароль на НСК Олимпийский, то можно заметить что крошечное платье она украсила дополнительной накладкой в виде округлого цветка-солнца.

Именно это украшение, если смотреть в анфас на певицу, создает впечатление, что она действительно "с животиком".

Это видно на скриншотах с выступления - когда Тина поворачивается боком к камере, то становится ясно, что украшение просто "расширяет" ее фигуру, издали создавая иллюзию живота.

Тина Кароль / кадр с концерта

Тина Кароль / кадр с концерта

Тем не менее, в комментариях к видео, все повально пишут о том, что Тина Кароль беременна.

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"Вона вагiтна?", "Беременная", "...я думала, что мне показалось...", "Вагітна", "Что-то мне кажется что наша красуня в "интересном положении"..)))", "Вряд ли, в других облегающих платьях ничего не было видно", "Люди говорят, что она беременна - это правда?", "Либерман поправилась", - пишут в комментариях.

Напомним, что Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях.

Певица воспитывает 12-летнего сына Вениамина, отцом которого был ее умерший муж Евгений Огир, который умер в 2013 году.

После этого у Тины Кароль не было официальных отношений, она в трауре за мужем,