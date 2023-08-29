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Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

Алена Кюпели
29 августа 2023, 23:07 обновлено 29 августа, 23:09
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Украинская певица Тина Кароль красиво Сожгла центр мирового терроризма - Кремль.
Тина Кароль осуществила мечту всех украинцев
Тина Кароль осуществила мечту всех украинцев / Коллаж Главред, фото Таблоид

Украинская певица Тина Кароль отыграла два сольных концерта в столичном Дворце Украина.

Что зрителям запомнится больше всего, так это ее номер под песню "One Nation Under Love". Во время исполнения этой песни на огромном экране было показано как в огне тонет главная достопримечательность террористической Москвы - Кремль.

Тина Кароль подожгла Кремль
Тина Кароль подожгла Кремль / Фото Таблоид

По информации Таблоида, перед концертом артистка произнесла пламенную речь.

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"Я не знаю ни одной страны, которая готова так жить и бороться, ведь мы вместе бок о бок достигаем особой цели, особой мечты - жить свободно и независимо. И тот гнев, который льется - льется. Я больше не боюсь этого гнева. Если он делает тебя сильнее пусть льется. Всегда будет место добру и искренности. Не стесняйтесь себя. Каждый из нас со своей историей. Мы одинаковы потому, что не склоняем головы. Память живет в наших сердцах вечно, а благодарность в наших душах не сотрется ничем. Навеки наши – герои в наших сердцах! Слава Героям!", - сказала Кароль перед концертом.

Напомним, ранее певица Тина Кароль - вместе с легендарным оскароносным композитором Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и пр., создала композицию One Nation Under Love.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

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