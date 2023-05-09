Тина Кароль считает свое выступление на Евровидении позором: "Мой комплекс неполноценности"

На удивление самокритично Тина Кароль отзывается про собственное творчество на заре карьеры.

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Тина Кароль призналась, что не любит собственное выступление на Евровидении в 2006 году / instagram.com/tina_karol, Скриншот YouTube

Украинская певица Тина Кароль выступит на ливерпульской сцене Евровидения 2023 13 мая - в гранд-финале. Петь она будет свой старый хит - песню Show Me Your Love, которая в 2006 году на этом же соревновании принесла ей весьма неплохой результат в виде седьмого места.

Певица с большим энтузиазмом восприняла возможность вновь предстать перед зрителем на мировой сцене, однако про свое прошлое на Евровидении она немного жалеет. В этом Кароль призналась в эфире программы "Министерство премьер" на М1.

Свое выступление в 2006 году, когда она отплясывала зажигательные ритмы в белом мини-платье и сапогах-казаках с вышивкой, Тина считает своим позором. Из-за этого номера она комплексует так сильно, что даже просила организаторов Евровидения дать ей возможность исполнить в этом году другую песню, но получила отказ.

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"Это был 2006 год, когда я стояла на этой сцене. Начало карьеры, это человек такой, я о себе со стороны буду говорить. Я не то чтобы не люблю это выступление, а стесняюсь, потому что там такой гротеск... Это мой комплекс неполноценности. Когда я получила приглашение, я подумала: "Боже, это надо петь эту песню". Я сразу спросила: "А можно другую песню спою?" - рассказала певица.

К слову, несмотря на то, что в свое платье с Евровидения-2006 она все еще легкостью влезает, Кароль решила полностью изменить номер и аранжировку песни Show Me Your Love.

Смотрите видео, как Тина Кароль выступила на Евровидении в 2006 году:

Ранее украинская певица Тина Кароль попала в скандал с новым клипом - видеоролик был создан при содействии лиц, которые имели российское гражданство. Сама артистка незамедлительно отреагировала на скользкую ситуацию.

Также СМИ страны-оккупанта распространили про Тину Кароль нелепые слухи, дескать она была любовницей президента Украины Владимира Зеленского, и стала причиной того, что Ани Лорак ушла с украинской сцены.

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