Тина Кароль разделась до трусов в поддержку нового альбома: показала себя со всех ракурсов

Певица вновь подогрела интерес поклонников к своему альбому / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль опубликовала серию фото, на которых запечатлена в черном топе и трусах.

Исполнительница уже несколько недель интригует новым альбомом, часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.

Читайте такжеТина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платьеНа опубликованных снимках Тина запечатлена в различных позах. Перед камерой она позировала в черном комплекте – коротких шортах и топике, который подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Тина посвятила публикацию премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.

"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", – написала она.

Ранее мы сообщали, что певица Наталья Могилевская заявила о том, что концертное платье Тины Кароль с рисунком под зебру не оригинально. Более того, певица отметила, что одевала такое же в 1998 году.