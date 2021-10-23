Тина Кароль разделась до трусов в поддержку нового альбома: показала себя со всех ракурсов

Тина посвятила публикацию премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.
Украинская певица Тина Кароль опубликовала серию фото, на которых запечатлена в черном топе и трусах.
Исполнительница уже несколько недель интригует новым альбомом, часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.
Читайте такжеТина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платьеНа опубликованных снимках Тина запечатлена в различных позах. Перед камерой она позировала в черном комплекте – коротких шортах и топике, который подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу.
Тина посвятила публикацию премьере нового мини-альбома, релиз которого запланирован на 29 октября.
"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", – написала она.
Ранее мы сообщали, что певица Наталья Могилевская заявила о том, что концертное платье Тины Кароль с рисунком под зебру не оригинально. Более того, певица отметила, что одевала такое же в 1998 году.