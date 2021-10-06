Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Тина Кароль показала, как занимается спортом / УНИАН

Известная украинская певица Тина Кароль выложила для своих поклонников новое видео, в котором показала, как занимается спортом. Она продемонстрировала свои занятия йогой и экспресс-тренировку в официальном аккаунте на YouTube

В видео появились фрагменты с ее прежних тренировок, которые она публиковала у себя на личной странице в Instagram-stories. Далее зрителям показали, как Тина Кароль прыгая на скакалке, репетирует свою песню под названием "Красиво".

После этого, певица показала, как она делает растяжку и качает пресс.

Ранее Главред писал о том, что ивестная певица Тина Кароль поведала, что как-то едва не задохнулась.

По словам Кароль, инцидент произошел, когда она готовилась к своему сольному концерту Интонации и хотела показать дуальность личности и многогранность женщины.

Тина хотела, чтобы танцовщицы шоу выглядели как ее двойники. И решила сделать силиконовые маски.