Кароль удивила жуткой историей из своей жизни

Тина Кароль поведала жуткую историю о жизни / УНИАН

Известная певица Тина Кароль поведала, что как-то едва не задохнулась, пишет YouTube-канал Patreon ТОР 3.

По словам Кароль, инцидент произошел, когда она готовилась к своему сольному концерту Интонации и хотела показать дуальность личности и многогранность женщины.

Тина хотела, чтобы танцовщицы шоу выглядели как ее двойники. И решила сделать силиконовые маски.

"Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет ", - рассказала певица.

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У Тины тогда началась паническая атака. Она пыталась позвать на помощь, но сделать это было трудно.

"Они пришли, сказали, если снимем гипс, то маска не получится. Я дала понять, что гипс снимаем. Они то сделали те маски. Они были такие ужасные. Поэтому мы отказались от этой идеи", - добавила артистка.

А двойники Тины получились благодаря одинаковым прическам, нарядам и красным губам.

Ранее певица Тина Кароль восхитила поклонников стройным телом в смелом наряде. Звезда снялась в рекламе спортивной обуви, а ради удачного кадра забралась на теннисный стол.

Не так давно Тина стала рекламировать одежду собственного дизайна. Начинала певица с шелковых платочков, которыми часто дополняет свои образы на сцене и в жизни. Теперь Кароль стала рекламировать кроссовки. Соответственное видео певица и опубликовала в своих Instagram-stories.