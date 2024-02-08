Тимур Мирошниченко раскрыл свой "заоблачный" гонорар за Нацотбор-2024

Постоянный ведущий Евровидения рассказал, какую сумму он получил за проведения финала Национального отбора.

https://stars.glavred.info/timur-miroshnichenko-raskryl-svoy-zaoblachnyy-gonorar-za-nacotbor-2024-10540112.html Ссылка скопирована

Тимур Мирошниченко рассекретил свою зарплату за Нацотбор-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий и голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко вмешался в скандал из-за огромных трат на организацию Национального отбора в этом году. Известно, что на финальный концерт было потрачено около 11 млн гривен.

В интервью для Новини.Live шоумен откровенно признался, сколько он лично заработал на этом мероприятии. Мирошниченко раскрыл подробности своего контракта.

Так стало известно, что сумма его гонорара составляла менее 200 грн. Кроме того его зарплата за Национальный отбор облагалась соответствующими налогами. Про огромные заработки, отметил Мирошниченко, в данном случае речь не идет.

видео дня

"Я постоянный ведущий Евровидения, если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 грн. И с этих 185 грн еще нужно налог заплатить", - говорит Тимур Мирошниченко.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье месту, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.