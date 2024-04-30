Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

Парикхмахерша и новая избранница бывшего Лорак набила тату с признанием.

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Мурат Налчаджиоглу, Анастасия Foxy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, парикхмахерша Анастасия сделала себе новое тату, которым буквально увековечила их отношения на своем теле.

Турецкий бизнесмен на своей странице в Instagram, Началджиоглу показал сториз с телом барышни. "Всегда твоя, Мурат", - показал он тату на талии у своей избранницы.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию. видео дня

"Если что", - написал сам Мурат.

Девушка бывшего Лорак набила тату с его именем / Скриншот Instagram/muratnalca

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Ранее Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.

Напомним, ранее блогерша Анастасия рассказала, почему несмотря на вторжение России в Украину, продолжает говорить на русском языке, обосновала свою "позицию". По словам парикхмахерши, "с самого ее детства все говорили на русском".

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