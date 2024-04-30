Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

Новая избранница экс-супруга изменницы Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, парикхмахерша Анастасия сделала себе новое тату, которым буквально увековечила их отношения на своем теле.
Турецкий бизнесмен на своей странице в Instagram, Началджиоглу показал сториз с телом барышни. "Всегда твоя, Мурат", - показал он тату на талии у своей избранницы.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
"Если что", - написал сам Мурат.
Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире
Ранее Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус. Он также сообщил, что не живет с Реус с октября прошлого года. Также он, реагируя на эмоциональные слова своей девушки Анастасии, сказал, что планирует прожить с ней до конца своей жизни.
Напомним, ранее блогерша Анастасия рассказала, почему несмотря на вторжение России в Украину, продолжает говорить на русском языке, обосновала свою "позицию". По словам парикхмахерши, "с самого ее детства все говорили на русском".
Вас также может заинтересовать:
- "Уже на полпути": жена Мурата Налчаджиоглу дала фору его любовнице
- Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом
- Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред