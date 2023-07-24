УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тайная помолвка: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

Анна Подгорная
24 июля 2023, 23:36 обновлено 24 июля, 23:36
28
Дженнифер Гарнер решила не отставать от своего экс-супруга, и готовится создать новую семью.
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер выходит замуж за Джона Миллера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jennifer.garner, imdb.com

Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая официально развелась с Беном Аффлеком в 2018 году, готовится к новой свадьбе. Уже 5 лет она состоит в романтических отношениях с бизнесменом Джоном Миллером, тайная помолвка с которым состоялась еще пару месяцев назад.

Об этом сообщил инсайдер изданию Life & Style. Пара держит все в секрете, так как не хочет делать из свадьбы громкого события, как было у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

"Их отношения очень крепки, но быть законными мужем и женой - это вишенка на торте. Это будет очень сдержанно, очень в соответствии с простой, но элегантной эстетикой Джен. Ей просто хочется церемонию на заднем дворе, с семьей и друзьями", - отмечает источник.

видео дня

К алтарю Гарнер будут вести трое ее детей от Аффлека - 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэл. Сам Бен, который уже поздравил бывшую жену с помолвкой, тоже приглашен на свадьбу вместе с нынешней супругой и ее детьми от предыдущих отношений.

Близкое окружение Дженнифер одобряет ее выбор - Миллер кажется идеальным мужчиной для нее. "Джен действительно даже не представляла, что этот день снова настанет. Она говорит, что жизнь полна благословений и сюрпризов. Она уже очень давно не была так счастлива", - отмечает источник.

Дженнифер Гарнер была замужем за актером Скоттом Фоли с 2000 по 2003. В 2005 году она сочеталась с браком с Беном Аффлеком. Их союз распался 10 лет спустя, но лишь в 2018 году официально завершился. В том же году актриса встретила Джона Миллера.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил жену с Днем рождения, тем самым проявив романтическую сторону в том, кого все привыкли считать "железным генералом".

Также украинский шоумен Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой. Екатерина Полтавская в свою очередь призналась, от каких комплексов ее избавил Владимир.

Другие новости:

шоу-бизнес Дженнифер Гарнер новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

23:26 Украина
"Еженедельно освобождаются километры": ВСУ давят на врага под Бахмутом - Череватый

"Еженедельно освобождаются километры": ВСУ давят на врага под Бахмутом - Череватый

21:23 Украина
Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании

Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании

20:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:53

"Режим стал слабее": в России начинается процесс перехода власти - Резников

23:36

Тайная помолвка: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

23:26

Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

22:45

На Закарпатье обрушился мост: в реку упали грузовик и автомобиль

22:36

"Отсекли от отряда": ВСУ ловко ликвидировали российского топ-военного

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
21:47

"Изменилось поведение": после саммита НАТО Путин пошел на эскалацию войны

21:23

"Еженедельно освобождаются километры": ВСУ давят на врага под Бахмутом - Череватый

21:18

Никакие договоренности с бандитами не возможнымнение

21:00

В Турции отменили концерт предательницы Ани Лорак, благодаря украинцам

Реклама
20:43

Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании

20:35

Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца: но есть нюанс

20:28

Даниэль Салем раскрыл подробности личной жизни после новостей про разводВидео

20:07

ПВО опозорилась: Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров

20:02

Готовят ответ за варварские удары РФ: Зеленский созвал на Ставку командиров ВСУ

20:02

Украину окутает сильнейшая жарища: какие три региона будут "задыхаться"

19:38

Игорь Кондратюк показал редкие фото с женой и детьми

19:23

"Недопустимо": Зеленский резко отреагировал на ограничение экспорта украинского зерна

19:04

"Все русское вызывает неприязнь": суперзвезда советского кино "проехался" по РФ

18:50

Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты - Politico

18:32

Генсек ООН умоляет РФ вернутся к "зерновой сделке" и выдвинул новое предложение

Реклама
17:55

Выделяются из толпы: 5 знаков зодиака, которые лучше всего одеваются

17:51

Предпосылки для освобождения Крыма уже создаются: Коваленко раскрыл детали

17:35

"Везло" не всем детям: почему в СССР не было 4 класса

17:33

Какие повестки будут выдавать в Украине в конце лета: ответ экспертов

17:08

"Икона": Надя Дорофеева показала, как с детства изменился ее стиль

16:57

Взрывная головоломка по картинке: нужно найти лишнее число за 15 секунд

16:39

Просто и быстро: как без лишних усилий сделать окна чистыми и блестящими

16:30

Почему некоторым переселенцам ограничат выплаты: объяснение Минсоцполитики

16:05

Брат Кейт Миддлтон раскрыл свое настоящее отношение к принцессе Уэльской

16:00

ВСУ пошли вперед и прорвались на Бердянском направлении

15:45

Ущерб РФ – сотни миллионов долларов: стало известно, что могли уничтожить взрывы в Крыму

15:43

По инициативе Кличко киевлянам с инвалидностью по слуху выдали смарт-часы, которые будут сообщать о воздушной тревоге

15:37

Леся Никитюк сделала ироничную и саркастичную пародию на БарбиВидео

15:29

Оккупанты массово сгоняют колонны техники и армию в направлении Бердянска

15:11

Медведев угрожает Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве

15:07

До завтрака или после: как правильно чистить зубы - пошаговая инструкция

15:01

Зачем 25 июля нужно положить под порог дома крошки хлеба: приметы и запреты

14:30

Эксперт пояснил, много ли диктаторов помимо Путина используют двойников

14:15

Работает безотказно: француженка рассказала, как избавиться от кухонных запаховВидео

14:08

"Крым - не тыл россиян": в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове

Реклама
13:59

Железный генерал с сердцем романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

13:48

"РФ изменила террористическую тактику": в ОП описали новую цель Путина

13:17

Новый возраст выхода на пенсию: украинцам рассказали, чего ждать

13:10

Именины и День ангела в августе 2023: кого и когда поздравлять

13:06

Запутанная загадка для самых умных: надо найти пчелу на таинственном рисунке

12:46

Штормить будет минимум 6 дней: в Украине затягивается мощная магнитная буря

12:44

"Меняем на прах Путина": во Львове пытались украсть останки агента НКВД Кузнецова

12:26

Мусорное ведро больше не воняет: девушка показала простейший лайфхакВидео

12:16

Атака Москвы беспилотниками: Игнат объяснил, может ли РФ сбивать дроны

12:13

РФ снимает сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять