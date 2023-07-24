Тайная помолвка: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

Дженнифер Гарнер решила не отставать от своего экс-супруга, и готовится создать новую семью.

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Дженнифер Гарнер выходит замуж за Джона Миллера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jennifer.garner, imdb.com

Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая официально развелась с Беном Аффлеком в 2018 году, готовится к новой свадьбе. Уже 5 лет она состоит в романтических отношениях с бизнесменом Джоном Миллером, тайная помолвка с которым состоялась еще пару месяцев назад.

Об этом сообщил инсайдер изданию Life & Style. Пара держит все в секрете, так как не хочет делать из свадьбы громкого события, как было у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

"Их отношения очень крепки, но быть законными мужем и женой - это вишенка на торте. Это будет очень сдержанно, очень в соответствии с простой, но элегантной эстетикой Джен. Ей просто хочется церемонию на заднем дворе, с семьей и друзьями", - отмечает источник.

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К алтарю Гарнер будут вести трое ее детей от Аффлека - 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэл. Сам Бен, который уже поздравил бывшую жену с помолвкой, тоже приглашен на свадьбу вместе с нынешней супругой и ее детьми от предыдущих отношений.

Близкое окружение Дженнифер одобряет ее выбор - Миллер кажется идеальным мужчиной для нее. "Джен действительно даже не представляла, что этот день снова настанет. Она говорит, что жизнь полна благословений и сюрпризов. Она уже очень давно не была так счастлива", - отмечает источник.

Дженнифер Гарнер была замужем за актером Скоттом Фоли с 2000 по 2003. В 2005 году она сочеталась с браком с Беном Аффлеком. Их союз распался 10 лет спустя, но лишь в 2018 году официально завершился. В том же году актриса встретила Джона Миллера.

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