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Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

2 июля 2021, 05:20

Украинская певица похвасталась равномерным загаром на нескромном фото.

Tayanna
Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом Tayanna, призналась, что любит свое тело, следит за собой и не питает отвращения к обнажению. Она часто показывает снимки с купания в ополонке, или с пикантных фотосессий, и балует поклонников идеальными формами.

В своем Инстаграм Tayanna снялась без лифчика - только в розовом костюме из жакета и мини.

Фотограф поймал ракурс снизу вверх, а свет идеально упал на фигуру певицы, продемоснтрировав ее плоский животик и спортивную фигуру. Tayanna занимается йогой и спортом, а также веган, что отлично отражается на ее внешности.

"Июнь мгновенно пролетел, а я только почувствовала лето. Не теряйте возможность отдохнуть душой! Сейчас погода розполагае к встречам с друзьями, хорошей компании и танцев до утра. Кстати, 7-го августа я готовлю особый концерт во Львове. Всех приглашаю очень и буду счастлива видеть", - подписалась певица..

Tayanna
Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Жаль, что я не во Львове. Но жду в Одессе очаровательную и самую прекрасную", "Любимая съемка", "Красивая", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы.

Татьяна Решетняк Tayanna новости шоу бизнеса
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