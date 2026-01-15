"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

Любимица зрителей "Холостяка" рассказала про свои последние дни на проекте.

Ирина Пономаренко про Холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, скрин из видео

Вы узнаете:

Ирочка покинула "Холостяк" перед финалом

Какие отношения у нее сложились с Тарасом Цимбалюком

Участница романтического реалити "Холостяк 14" Ирина Пономаренко дала большое интервью, в котором рассказала, как прошло ее расставание с Тарасом Цимбалюком. Она раскрыла Славе Демину неизвестные факты из закулисья проекта.

Пономаренко поделилась, что ей было сложно находиться в условиях шоу из-за постоянных ссор между другими участницами и ограничения связей с внешним миром. Особенным испытанием для Ирочки стали финальные дни на проекте, поскольку она постоянно находилась под присмотром редактора и должна была ждать финальных свиданий с Тарасом.

Свидание Тараса Цимбалюка и Ирины Пономаренко / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Это было очень сложно. Я говорила Тарасу: "Тарас, еще долго ждать? Сколько будет еще тех свиданий?" Ты будто живешь в Киеве, можешь выйти в магазины, но не можешь просто пожить свою жизнь: взять телефон в руки, с кем-то встретиться", — рассказала девушка.

Ирина также рассказала о том, на какой ноте рассталась с главным героем шоу. Участница поняла, что Цимбалюк лишь разыгрывал чувства к ней, в момент, когда не выбрал ее за шаг до финала. При этом Пономаренко сильно не расстроилась, заявив, что лишь порадовалась случившемуся. После шоу они с Тарасом не общались, за исключением момента, когда обсуждали общий пост в соцсетях.

Ирина Пономаренко - интервью / скрин из видео

"Тарас меня провожает, и я понимаю, что, наверное, все это было игрой с его стороны. Самое главное, что с моей стороны это все было по-настоящему. Я иначе ощущала. Казалось, что испытывала его реальные эмоции. Я знала, куда шла. Все хорошо. Это был период моей жизни, в котором конкретно мы поставили точку, потому что он меня не выбрал. До свидания. Круто, что я ушла третьей. Я рада, что произошло все именно так", — заключила Ирочка.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

