Тарас Цымбалюк сделал публичное признание и объявил себя холостым

Вы узнаете:
- Тарас Цымбалюк показал, как позавтракал
- Актер оставил неоднозначную подпись на фото
Украинский популярный Тарас Цымбалюк недавно спровоцировал слухи о том, что он расстался со совей возлюбленной – Светланой Готочкиной, которая даже публично не поздравила его с днем рождения.
На днях же Светлана снова засветилась в соцсетях актера, но пошли слухи о том, что пара сохранила только дружеские отношения.
Сам Цымбалюк никак не комментировал новости, но все же подлил масла в огонь, опубликовав снимок завтра с интригующей подписью.
"Последний холостяцкий завтрак в этом году после последней тренировки в этом году", - отметил Тарас.
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Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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