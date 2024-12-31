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Тарас Цымбалюк сделал публичное признание и объявил себя холостым

Элина Чигис
31 декабря 2024, 18:26
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Цымбалюк не перестает удивлять своих поклонников.
Тарас Цымбалюк, Светлана Готочкина
Тарас Цымбалюк удивил признанием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цымбалюк показал, как позавтракал
  • Актер оставил неоднозначную подпись на фото

Украинский популярный Тарас Цымбалюк недавно спровоцировал слухи о том, что он расстался со совей возлюбленной – Светланой Готочкиной, которая даже публично не поздравила его с днем рождения.

На днях же Светлана снова засветилась в соцсетях актера, но пошли слухи о том, что пара сохранила только дружеские отношения.

видео дня

Сам Цымбалюк никак не комментировал новости, но все же подлил масла в огонь, опубликовав снимок завтра с интригующей подписью.

"Последний холостяцкий завтрак в этом году после последней тренировки в этом году", - отметил Тарас.

Тарас Цымбалюк показал холостяцкий завтрак
Тарас Цымбалюк показал холостяцкий завтрак / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

А также российская певица Альбина Джанабаева показала свою дочь от Валерия Меладзе. К сожалению, на снимке не видно лицо девочки, но поклонники все равно восхитились публикацией.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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