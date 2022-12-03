Тарабарова намекнула на пол будущего ребенка

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая сейчас беременна третьим ребенком, приоткрыла немного свой секрет и намекнула, кого она ждет.

Об этом она рассказала в программе "Как ты" телеведущему Григорию Решетнику.

По словам артистки, мальчики рождаются к продолжению войны, а девочки к победе. "Ну ты понял", - непрозрачно намекнула звезла, добавив, что Украина обязательно победит.

Она также рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда она узнала о своем положении. По словам артистки, ее едва ли поддержали даже ее самые близкие - мама и папа. Тарабарова добавляет, что мама назвала ее безответственной. "Как ты можешь, ведь это уже случилось. Мама, я ведь сама твой третий ребенок", - поделилась звезда подробностями разговора с мамой, которая потом тут же извинилась.

Между тем, звезда не обижается на родителей, ведь понимает, что такая реакция - от невозможности помочь и защитить.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась новостью. Так, на своей странице в Instagram, певица показала сториз с фрагментами УЗИ.

"Может, время написать новую песню. Кстати, я уже знаю, кого мы ждем. И это до слез", - написала она.

Она также провела фотосессию со своим мужем и старшими детьми. "До сих пор не могу поверить, что нас будет так много. Угадайте, кто тут самый счастливый на фото", - написала она.

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