"Танцует Настя, а стыдно мне": анорексичная Волочкова без белья ошарашила новыми танцами

Российская скандальная балерина Анастасия Волочкова на этот раз удивила общественность сразу двумя вещами. Во-первых - своим тощим видом, во-вторых - танцами.
Телеведущая из РФ Алла Довлатова, которая провела интервью с балериной, выложила в конце своего разговора ролик, где танцует с Волочковой под застольную песню предательницы Любы Успенской.
На странице в Instagram под видео собралась целая масса нелицеприятных комментариев. Все как один - обсуждали жуткую худобу балерины, полное отсутствие слуха и неумение двигаться, а также платье, под которым не было белья.
Балерина действительно странно подпрыгивала под музыку, задирая как цапля свои худые ноги. Она также поднимала юбку, где "сверкали" чулки.
"Танцует Настя, а стыдно мне", "Волочкова что в наушниках? У нее другая песня играет? Не пойму", "Пожалуйста!!! Скажите Насте, чтобы она приходила одетая! И пусть НИКОГДА не танцует! Это какой позор позорный! Стыд невозможный", - написали комментаторы.
На видео - танцы "кузнечика" Волочковой:
Напомним, ранее Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.
Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.
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