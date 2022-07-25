"Там всем нужна психологическая помощь": актриса "Сватов" поддержала убийства украинцев

Королева и Белый / Кадр из сериала "Сваты"

Актриса украинского телесериала "Сваты" Инна Королева, которая сыграла маму Жени Коволевой (Анна Кошмал) заявила, что всем украинцам, которые выступают против войны и убийства россией мирных граждан, нужна психологическая помощь.

Как сообщает "Экспресс-газета", Королева отметила, что украинская актриса Анна Кошмал, которая активно поддерживает Украину и выступает против войны, "не помнит добра". Якобы однажды любитель путина, актер Федор Добронравов спас актрисе жизнь. По ее словам, он совершил героический подвиг, ведь нес актрису до больницы на руках. И он не заслужил "агрессии и черной неблагодарности".

"Нельзя так кидаться… Это неприятно. Ой, ребят, там всем нужна психологическая помощь, это высказывание не только с ее стороны, они уже настолько частые, что не воспринимается всерьез. Не можешь понять — это агония у человека или упадок сил", - рассудила второсортная звезда "Сватов".

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Инна Королева предложила обратиться украинской актрисе за психологической помощью. Ведь, она видимо полагает, что защищать свою страну равно ментальному расстройству.

Напомним, ранее Анна Кошмал похвасталась летним образом. Артистка не упускает ни единой возможности насладиться теплыми солнечными лучами.

На своей странице в Instagram она показала, как отдыхает в драгоценные минуты тишины без воздушных тревог. Кошмал вышла на прогулку в белом коротком платьице в красных цветах.