"Там были Кучма, Путин, еще какие-то политики": Данилко рассказал о первой встрече с президентом РФ

Данилко рассказал о первой встрече с президентом РФ / скриншот

Украинский шоумен Андрей Данилко рассказал, какое впечатление при встрече на него произвел президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу ICTV он отметил, что несколько лет назад выступал на мероприятии, на котором присутствовали второй президент Украины Леонид Кучма и президент России Владимир Путин.

"Меня тогда очень споили официанты, которые обслуживали эту встречу без галстуков. Там были Кучма, Путин, еще какие-то политики", – рассказал Данилко.

Также он отметил, что тогда Путин стоял с бокалом в руке, а исполнители пили шампанское на сцене.

Читайте также"Предлагали сумаcшедшие деньги": Данилко рассказал, как его провоцировали русские пропагандисты"Им (политикам - ред) нравится, когда мы пьем на сцене. Можно не петь. Им нравится: о, бухают на сцене", – отметил он.

Данилко вспомнил, что после того, как поманил Путина пальцем, "как будто звук выключили".

"И он стоял с этим бокалом, Путин, и показал, типа ты ко мне. Когда я подбежал к нему, у меня было ощущение и удивление, что он маленький очень. Как будто бы его уменьшили", – рассказал Данилко.

Ранее известный украинский шоумен и артист Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину.

В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

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