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"Таких размеров в моей жизни не было": Лолита в шапке-ушанке записала видео со спальни

30 ноября 2022, 15:43

59-летняя Лолита Милявская заявила, что не против поэкспериментировать в постели.

Лолита
Лолита в шапке-ушанке записала видео со спальни/ скриншот

Скандальная певица Лолита Милявская сейчас гастролирует по России. Очередной ее концерт пройде в Ставрополе.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео с гостиницы, заговорив о групповом сексе.

"Ставрополь просто поражает. Сейчас я вам покажу кровать... Таких размеров в моей жизни не было. Это очень обидно, что в такой кровати я буду сегодня одна. На самом деле, здесь... Груповик это плохое слово? Мне могут впаять за пропаганду... хорошего сна в обществе хороших людей", - заявила Лолита.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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Автор: Сергей Кущ
Лолита Милявская новости шоу бизнеса
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