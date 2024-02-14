Так сильно тебя люблю: новая девушка Началджиоглу показала сюрприз от турецкого бойфренда

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Началджиоглу сделал сюрприз для своей новой возлюбленной - Анастасии Фокси. Новая пассия тут же опубликовала фото подарка на своей странице в Instagram.
Началджиоглу сильно постарался, чтобы у его новой избранницы был повод запостить сториз в своей социальной сети.
"Вот такое доброе утро. Мне так нравится наблюдать за тем, как ты что ты делаешь. Нравится готовить с тобой ужин. Все моменты с тобой наполнены любовью, позитивом и теплом. Хочется, чтобы они продолжались вечность. Я так сильно тебя люблю", - написала новая возлюбленная турка.
Началджиоглу также не остался в стороне и написал в своих сториз ответ, что он тоже сильно любит и на этот раз "все будет до конца".
Напомним, ранее бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Началджиоглу неожиданно прокомментировал свой второй развод с визажисткой Лилией Реус, а также заступился за свою новую пассию - Анастасию Фокси.
Ранее Мурат Началджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.
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