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Сын запроданки Королевой сбежал из РФ и бросил невесту-стриптизершу

5 февраля 2023, 18:01
Архип Глушко, по заверениям матери, покинул страну-агрессора исключительно в образовательных целях.
Архип Глушко, Наташа Королева
Архип Глушко сбежал из РФ в Японию / instagram.com/grek_grex

Единственный сын предательницы Наташи Королевой и ее недалекого мужа-путиниста Тарзана Архип Глушко сбежал из рф. Весной 20-летний парень потерял бы "отвод" от мобилизации, так как заканчивает университет.

Родители Глушко-младшего, которые поддерживают войну в Украине, не стали ждать, пока их чадо заберут в армию - пусть другие воюют и отдают свои жизни за безумные военные амбиции царя страны на болотах.

Эти информацию в интервью для росСМИ подтвердила сама Королева - дескать не сбежал, а поехал повышать квалификацию: парень изучает японский язык и укатил в Японию, чтобы постигать культуру и находится в языковой среде.

"Он же прекрасно говорит по-японски. И, конечно же, ему необходима практика с носителями языка", - заявляет певица-запроданка. Впрочем, она уточнила, что командировка Архипа в Стране восходящего солнца будет длиться всего пару недель, но она надеется позже отправить туда сына на три месяца.

Похоже, возможность остаться в Японии и уберечь себя от мобилизации Глушко будет использовать по полной, ведь ранее он уже изъявлял желание покинуть рф как можно скорее. Тогда он рассматривал возможность перебраться в США к бабушке, Людмиле Порывай. Переезжать он планировал со своей невестой-стриптизершей, а вот в Японию с собой эпатажную девицу он не брал.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму Наташи Королевой, Людмилу Порывай. Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Другие новости:

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