"Нет, Архип, никуда ты не поедешь": сына предательницы Королевой взяли в РФ за мягкое место

Ранее наследник Королевой и Тарзана рассказал, что планирует побег из страны-спонсора терроризма.

Российские политики предлагают не выпускать Архипа Глушко за границу / instagram.com/koroleva__star

Скандальный политический и общественный деятель, член ЛДПР и приближенный Жириновского Роман Худяков обратил внимание общественности на то, что сын певицы Наташи Королевой и Тарзана планирует уехать из страны после завершения университета.

Архип Глушко, который скоро закончит университет, автоматически потеряет "отвод" от мобилизации. В связи с этим он планирует бессрочную поездку в США к бабушке.

Худякову это кажется возмутительным, дескать страна кормила-поила, а кто долг родине отдавать будет? Иронично, но про долг родине любит распинаться Сергей Глушко, он же Тарзан - отец молодого человека и ярый путинист, который поддерживает любой бред, который распространяют российские пропагандисты.

Убеждения путиниста-стриптизера и предательство Королевой (уроженки Киева) своей страны вернулись звездной чете бумерангом - их единственного сына взяли "на карандаш".

"Наша страна вырастила-выучила парня из "звездной" семьи - Архипа Глушко, а он собрался за рубеж. Четыре года пусть поработает по распределению по специальности – потом едет… Нет, Архип, - должны сказать парню не родители, которые одобряют его решение, а государство, - ты не поедешь за рубеж, пока несколько лет не отработаешь в России – на благо своей страны и её народа. Сколько ты учился в вузе? Четыре года?! Вот четыре года и поработай в таком-то прекрасном городе, куда тебя направит страна, - а потом можешь сам принимать решение – оставаться там, перебираться в большой город, или ехать за рубеж", - распинается Худяков на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму Наташи Королевой, Людмилу Порывай. Билык заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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