УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Паники нет: единственный сын предательницы Наташи Королевой бежит из РФ

21 ноября 2022, 22:38

Архип Глушко вместе с невестой-стриптизершей планирует покинуть страну в ближайшее время.

Архип Глушко, Наташа Королева
Архип Глушко покидает РФ и переезжает в США / instagram.com/grek_grex

20-летний Архип Глушко - сын певицы-предательницы украинского происхождения Наташи Королевой и агрессивно-настроенного путиниста-стриптизера Тарзана. Несмотря на убеждения родителей, их отпрыск, похоже, не планирует жертвовать своей жизнью ради призрачного "русского мира", в который верят его родители.

Антивоенных заявлений Архип не делал, однако ехать на фронт в его планы не входит. Весной сын Королевой заканчивает университет, а продолжать получать образование планирует уже где-то на "загнивающем Западе", подальше от призыва.

Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на интервью Глушко-младшего. Вместе со своей невестой-стриптизершей он хочет переехать к бабушке в США.

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, имеет четкую проукраинскую позицию, и не отрицает того, что ее зять и отец Архипа оказался порядочным гадом из-за его поддержки в войне в Украине. Как родители Глушко-младшего реагируют на решение их отпрыска, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Другие новости:

шоу-бизнес Наташа Королева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:38

Паники нет: единственный сын предательницы Наташи Королевой бежит из РФ

22:38

Украине расслабляться нельзя, Путин ищет оружие для продолжения террора – Бессмертный

22:30

"Ей нравился Янукович, теперь Путин": бывший "путинистки" Егоровой намекнул на причину разводаВидео

22:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

22:14

В Украине рухнут цены на 3 самых популярных продукта к концу годаВидео

Реклама
21:41

"Путин сдуру провел псевдореферендумы": политолог назвал провал России из-за потери ХерсонаВидео

21:11

"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил РоссиюВидео

20:58

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: Кролик принесет большие неприятностиВидео

20:36

Травести-дива Монро в соблазнительных кружевах приготовилась к оргии на Щекавице

20:23

"Запаситесь теплой одеждой и одеялами": украинцам светят 4 месяца отключений - YASNOВидео

20:10

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

19:59

"Стопроцентный результат": в ВСУ раскрыли детали работы систем ПВО IRIS-Т и NASAMSВидео

19:47

"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенкаВидео

19:44

Пошли мстить: Россия начала обстрел Херсона, звучат взрывыВидео

19:31

"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цельВидео

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направлениеВидео

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

Реклама
18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря чему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

17:55

"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьереВидео

17:51

Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погодаВидео

17:30

Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиентаВидео

17:22

Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - НевзлинВидео

17:09

Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 годуВидео

16:39

Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - ПентагонВидео

16:30

Гороскоп на сегодня 21 ноября: Близнецам – наказания, а Козерогам – раздумья

16:27

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

16:21

Зеленский рассказал, как склонить Россию к мируВидео

16:12

Как быстро высушить одежду: 7 экспресс-способов

16:10

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

16:05

В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет: "Будет хорошей новостью"Видео

15:56

Марк Фейгин. Как русские готовятся к новым поражениямВидеоблоги

15:47

Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 годаВидео

15:39

Римма Зюбина осудила критику украинских актеров в адрес Оксаны Байрак: "Для меня это лицемерие"

15:31

Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решениеВидео

Реклама
15:21

ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – СелезневВидео

15:17

Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФВидео

15:03

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

15:03

"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФВидео

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять