Архип Глушко вместе с невестой-стриптизершей планирует покинуть страну в ближайшее время.
20-летний Архип Глушко - сын певицы-предательницы украинского происхождения Наташи Королевой и агрессивно-настроенного путиниста-стриптизера Тарзана. Несмотря на убеждения родителей, их отпрыск, похоже, не планирует жертвовать своей жизнью ради призрачного "русского мира", в который верят его родители.
Антивоенных заявлений Архип не делал, однако ехать на фронт в его планы не входит. Весной сын Королевой заканчивает университет, а продолжать получать образование планирует уже где-то на "загнивающем Западе", подальше от призыва.
Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на интервью Глушко-младшего. Вместе со своей невестой-стриптизершей он хочет переехать к бабушке в США.
Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, имеет четкую проукраинскую позицию, и не отрицает того, что ее зять и отец Архипа оказался порядочным гадом из-за его поддержки в войне в Украине. Как родители Глушко-младшего реагируют на решение их отпрыска, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.
Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
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