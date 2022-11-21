Паники нет: единственный сын предательницы Наташи Королевой бежит из РФ

Архип Глушко покидает РФ и переезжает в США / instagram.com/grek_grex

20-летний Архип Глушко - сын певицы-предательницы украинского происхождения Наташи Королевой и агрессивно-настроенного путиниста-стриптизера Тарзана. Несмотря на убеждения родителей, их отпрыск, похоже, не планирует жертвовать своей жизнью ради призрачного "русского мира", в который верят его родители.

Антивоенных заявлений Архип не делал, однако ехать на фронт в его планы не входит. Весной сын Королевой заканчивает университет, а продолжать получать образование планирует уже где-то на "загнивающем Западе", подальше от призыва.

Об этом сообщают росСМИ с отсылкой на интервью Глушко-младшего. Вместе со своей невестой-стриптизершей он хочет переехать к бабушке в США.

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, имеет четкую проукраинскую позицию, и не отрицает того, что ее зять и отец Архипа оказался порядочным гадом из-за его поддержки в войне в Украине. Как родители Глушко-младшего реагируют на решение их отпрыска, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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