"У меня появился животик": невестка-стриптизерша Королёвой заговорила о беременности

Наташа Королева / скриншот

Невестку Наташи Королевой и Тарзана заподозрили в беременности после публикации нового снимка в соцсетях.

Архип с девушкой сделали фото на свадьбе друзей. На снимке подписчики обратили внимание на округлившийся живот избранницы Глушко. Однако недавно 21-летняя визажистка опровергла все домыслы.

"Я на мероприятии выпила бокал шампанского и у меня появился животик. Меня сфотографировали. От этого пошли сплетни", — прокомментировала она.

Мелиса и Архип / соцсети

Судя по всему, Архипу сейчас не до семейных отношений, юноша строит большие планы на жизнь. Через год он получит диплом о высшем образовании, а затем отправится за границу, заявил он в эфире росТВ.

Напомним, ранее Мелисса опубликовала фото со свадьбы, на котором позировала в красном платье с акцентом на декольте.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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