Сын советской 'Красной шапочки' отправился в Украину убивать

Сама актриса необычайно горда тем, что вырастила настоящего убийцу.

Убийца Клим. Фото соцсетей

Сын российской актрисы, которая наибольшую популярность получила в детстве, сыграв роль в фильме "Красная шапочка" Яна Поплавская рассказала, что ее старший сын Клим отправился в Украину убивать.

Об этом она рассказала пропагандистскому медиа Mk.ru.

По словам российской окупантки, сын прошел обучение в Гудермесе (Чечня - авт.), сам экипировался, сам работает, снимает. "Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит, и мы все об этом знаем. Кроме слов: "Мам, я люблю, все хорошо, все нормально", я от него других слов не слышала", - с гордостью рассказывает она о своем сыне-убийце.

Она также рассказала, как сама старается поддержать каждого российского террориста, который отправился в Украину убивать.

Яна Поплавская / instagram.com/the_yana_poplavskaya

"У меня сейчас собран огромный груз, и я сама поеду в Донбасс. Перед новым годом огромный военный КамАЗ уже ушел казакам в Луганск, и военкор Лисицын развез его по разным бригадам. Это был такой подарок бойцам. Мне сказал один из военных: "Вы не волнуйтесь — каждый носок найдет свою ногу", - говорит она о потенциальных 200-х и 300-х.

Напомним, ранее российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов.

Об этом ранее сообщил российский политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в частности написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды войны в России в Украине 200 млн руб. Однако в интервью пропагандистам RTVI, Константинов назвал эту информацию фейком. После этого Кедми удалил пост из канала.

Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

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