Сын сообщил о смерти голливудского актера

Особенно популярен артист был в 70-80е года.

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Умер Голливудский актер / Коллаж Главред, фото Pixabay, FilmMagic

Американский актер Райан О’Нил умер в возрасте 82 лет.

По информации Page Six, актер, наиболее известный по "Истории любви" 1970-х годов и мыльной опере "Место Пейтона", умер "мирно" в пятницу.

Об этом сообщил его сын Патрик О’Нил в Instagram.

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"Мой отец Райан О’Нил всегда был моим героем. Я равнялся на него, и он всегда был больше, чем жизнь", — восторгался Патрик в подписи, которая сопровождалась фотографией прекрасного заката на пляже.

"Он легенда Голливуда. Точка", — продолжил он в своем длинном сообщении. Сын артиста также добавил, что он снялся в таких проектах, как: "Как дела, Док?" (1972), "Бумажная луна" (1973), "Барри Линдон" (1975), "Мост слишком далеко" (1977), "Водитель" (1978) и "Главное событие" (1979).

Напомним, ранее стало известно о том, что 42-летний актер театра и кино, а также воин ВСУ Василий Кухарский умер. Василий Кухарский вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны. В сентябре 2023 года он получил тяжелое ранение во время боевых действий и был доставлен в одну из киевских больниц, где впоследствии и скончался чуть больше двух месяцев спустя.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

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