Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

Макар Касаткин воюет на стороне российских оккупантов.

https://stars.glavred.info/syn-putinistki-shukshinoy-poshel-voevat-protiv-ukraincev-detali-10632947.html Ссылка скопирована

Где сейчас сын Марии Шукшиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Шукшина

Кратко:

Сын путинистки Марии Шукшиной отправился на фронт

Актриса воспитывает его сына

Сын известной российской актрисы-путинистка Марии Шукшиной – Макар Касаткин отправился на фронт воевать против украинцев.

Как сообщают росСМИ, Макар ранее попадал в громкие скандалы. В 2018 году он не признавал ребенка от девушки, которая страдала наркозависимостью.

видео дня

Все же ребенок оказался ему родным, поэтому Касаткину и Шукшиной пришлось его признать.

Также известно, что ранее путинистка Шукшина воспитывала внука, ведь сама мать ребенка попросила ее об этом, но позже Макар забрал сына к себе.

Сейчас же мальчика продолжает воспитывать актриса, пока его отец убивает украинцев. Пока неизвестно, на каком направлении воюет Касаткин.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред