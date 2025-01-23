Кратко:
- Сын путинистки Марии Шукшиной отправился на фронт
- Актриса воспитывает его сына
Сын известной российской актрисы-путинистка Марии Шукшиной – Макар Касаткин отправился на фронт воевать против украинцев.
Как сообщают росСМИ, Макар ранее попадал в громкие скандалы. В 2018 году он не признавал ребенка от девушки, которая страдала наркозависимостью.
Все же ребенок оказался ему родным, поэтому Касаткину и Шукшиной пришлось его признать.
Также известно, что ранее путинистка Шукшина воспитывала внука, ведь сама мать ребенка попросила ее об этом, но позже Макар забрал сына к себе.
Сейчас же мальчика продолжает воспитывать актриса, пока его отец убивает украинцев. Пока неизвестно, на каком направлении воюет Касаткин.
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Кто такая Мария Шукшина
Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.
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