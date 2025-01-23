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Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

Элина Чигис
23 января 2025, 02:00
27
Макар Касаткин воюет на стороне российских оккупантов.
Мария Шукшина
Где сейчас сын Марии Шукшиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Шукшина

Кратко:

  • Сын путинистки Марии Шукшиной отправился на фронт
  • Актриса воспитывает его сына

Сын известной российской актрисы-путинистка Марии Шукшиной – Макар Касаткин отправился на фронт воевать против украинцев.

Как сообщают росСМИ, Макар ранее попадал в громкие скандалы. В 2018 году он не признавал ребенка от девушки, которая страдала наркозависимостью.

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Все же ребенок оказался ему родным, поэтому Касаткину и Шукшиной пришлось его признать.

Также известно, что ранее путинистка Шукшина воспитывала внука, ведь сама мать ребенка попросила ее об этом, но позже Макар забрал сына к себе.

Сейчас же мальчика продолжает воспитывать актриса, пока его отец убивает украинцев. Пока неизвестно, на каком направлении воюет Касаткин.

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Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская, которая скрывает личность своего мужа и долго молчала о том, что удочерила двоих детей, пообщалась со своими фанатами и дала совет, как быть, если в браке случилась измена.

А также в семье Валерия Меладзе случилась новая беда. Дочь артиста Софья Меладзе пару лет назад открыла элитный ресторан Omela в Москве, который радовал посетителей средиземноморской кухней. Но, оказалось, ресторан пришлось закрыть.

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Кто такая Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

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