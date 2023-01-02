Святослав Вакарчук разоткровенничался про полугодовалую дочь: "В этом есть большой символизм"

Лидер Океана Эльзы называет своих детей "нравственным щитом".

Святослав Вакарчук рассказал про дочь Соломию, которая родилась полгода назад / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы, 47-летний Святослав Вакарчук в июне 2022 года стал отцом во второй раз. Его гражданская жена Евгения Яцута подарила музыканту дочь по имени Соломия.

В интервью Наталье Мосейчук в канун Нового года Вакарчук подводил итоги 2022-го. Артист отметил, что, несмотря на все ужасы, которые в этом году принес в Украину российский оккупант, ему все же есть, чему радоваться.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня – это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", - признается певец.

Святослав Вакарчук активно выступает перед военными и в горячих точках, общается вплотную с нашими защитниками и заявляет: ребенок, рожденный во время войны - это большое счастье и ответственность. "Я считаю, что рождение ребенка во время войны это большая ответственность, которая падает тебе на плечи. А с другой стороны, это нравственный бронежилет, который тебе дает силы. Это огромная мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, как им это помогает, теперь я это чувствую на себе. Ты в этот момент становишься вдвое сильнее. И просто хочется, чтобы те дети, которые сейчас рождаются, чтобы они никогда не знали, что такое война. Они сейчас не осознают этого несчастья, и пусть они никогда не осознают этого", - рассказывает артист.

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