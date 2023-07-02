"Свободен! Я тебя простила": Мозговая обратилась к Пономареву после расставания

И через два десятилетия Елена Мозговая мысленно возвращается к бывшему мужу.

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Елена Мозговая обратилась к Александру Пономареву с личным посланием / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

В начале двухтысячных одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса, певец Александр Пономарев и музыкальный продюсер Елена Мозговая, распалась после 10 лет отношений.

Каждый из них уже давно двигается дальше: певец был женат второй раз, сейчас состоит в отношениях с загадочной избранницей. Мозговая замужем за певцом Дэвидом Аксельродом, с которым воспитывает маленькую дочь.

Казалось бы, уже почти 20 лет прошло с момента расставания, но и Пономарев, и Мозговая продолжают анализировать свои отношения. Недавно артист признался, что их союз распался из-за неверности Елены. В ответ продюсер на своей странице в Facebook намекнула, что причина расставания была куда сложнее, и с ее последствиями она смогла разобраться лишь недавно.

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"Я тебя простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала. Люди встречаются не случайно... Мы все друг для друга урок... Спасибо за урок, ты свободен!" - обратилась к бывшему возлюбленному Елена Мозговая.

Елена Мозговая обратилась к Александру Пономареву с личным посланием / facebook.com/mozgovaolena74

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

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