Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

Тарабарова отметила, что третий новый член семьи появился на свет в трудное время, но убеждена, что расти он будет в уже мирной стране.

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Светлана Тарабарова родила третьего ребенка / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка - как и показывало УЗИ, в семье артистки появилась еще одна девочка. Счастливые родители поприветствовали нового человека в этом мире, вопреки хейту, который разгорелся в Сети вокруг их третьего ребенка.

Артистка опубликовала первое фото новорожденное дочери и себя, измученной, в больничной палате на своей странице в Instagram. Имя дочери Тарабарова пока не назвала, известно, что девочка родилась с весом 3.83 кг и ростом 54 см.

"Доченька, как мы тебя ждали! Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории... Расти здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители. Спасибо всем за то, что вы с нами ❤️", - подписала снимок Светлана.

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С появлением нового члена семьи певицу в социальных сетях уже поздравили Дзидзьо, Тоня Матвиенко, Марта Адамчук, Павел Зибров, MamaRika, Alyosha и др.

Светлана Тарабарова и ее муж, концертный директор Алексей Бондарь, уже воспитывают двоих детей - сына Ивана и дочь Марию.

Светлана Тарабарова родила третьего ребенка / instagram.com/tarabarova

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