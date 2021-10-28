Светлана Лобода спела на Дне рождения скандального олигарха

Светлана Лобода пела на дне рождении Фукса / instagram.com/lobodaofficial/

Скандальная певица Светлана Лобода, которая живет и работает в Москве, недавно спела на юбилее скандального российско-украинского олигарха Павла Фукса. Празднование состоялось в ангаре одного из загородных гольф-клубов Киева.

Фото Лободы во время выступления на Дне рождения Фукса, которое прошло в стиле венецианского карнавала, в социальной сети Instagram публиковали гости мероприятия.

Как пишет издание Таблоид, за часовое выступление певица берет около 65 тысяч долларов.

Также на празднике олигарха выступил российский исполнитель, бывший резидент российского Камеди-Клаб Артур Пирожков (Александр Ревва). Он берет за один час выступления от 30 до 40 тысяч долларов.

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Ранее OBOZREVATEL писал о помпезном празднике, который устроил Фукс в честь своего 50-летия, несмотря на санкции СНБО. Гости, по задумке юбиляра, пришли в карнавальных масках, однако на фото можно узнать и других фигурантов санкционных списков. Среди гостей также были оскандалившаяся основательница бренда Yaro Юлия Привалова, постившая фото с Красной площади, российский миллиардер Александр Орлов, владелец "Бульдозер-Групп" и сети ресторанов, экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

На одном из фото в сети запечатлен огромный тунец, который в Украину якобы доставили специально к юбилею Фукса.

Ранее Светлана Лобода показала свой домик на берегу моря в Европе, в котором проводит большую часть свободного времени.