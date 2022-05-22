Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж

Сладкая жизнь кондитера Лизы Глинской началась, увы, в горькое для Украины время.
Украинский кондитер, судья шоу Мастер-шеф и фудблогерка Лиза Глинская вышла замуж спустя год после помолвки.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Свадьба во время войны состоялась под звуки сирен воздушной тревоги, однако радости от начала супружеской жизни это у Глинской не убавило.
"Друзья! Вчера произошло самое ожидаемое мной событие - я вышла замуж. Когда-то, я обязательно расскажу вам нашу историю! А сейчас хочу поблагодарить ВСЕХ за такое количество поздравлений. Столько тепла и поддержки! Несмотря на сирены, которые были весь день. Благодаря нашим защитникам, мы все сделали", - написала она в своем блоге.
Для свадьбы кондитер выбрала васильковое платье-вышиванку с белым орнаментом. Волосы были уложены в аккуратный пучок на затылке. Вместо фаты - венок из синих и желтых цветов, из украшений - лишь обручальное кольцо. Свадебный букет Глинской был собран из белых пионов.
Для Глинской и ее мужа, Максима Большакова, это - второй брак. Первый брак кондитера закончился трагично: из-за врачебной ошибки она родила мертвого ребенка. Не сумев справиться со своим горем, она рассталась с первым мужем и полностью углубилась в кулинарию.
Лизу Глинскую фанаты искренне поздравили с началом новой жизни, и похвалили за патриотичный выбор свадебного наряда:
"Вітаю вас, Лізо! Кохання, миру та злагоди! Бережіть одне одного! Щастя вашій родині!"
"Як тішить весілля у вишиванках! Будьте щасливі! Злагоди і добробуту вашій сім'ї ❤️❤️".
"Неймовірно гарна Наречена ❤️❤️❤️❤️❤️ Щастя і кохання ❤️❤️❤️"
"Щасливого подружнього життя під мирним небом України ❤️"
"Неймовiрна красуня❤️❤️❤️❤️. Щастя та кохання вам на довги роки!!!"
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