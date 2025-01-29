Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

Читайте детально:
- Мужа Анны Жук взяли под стражу
- Сколько лет лишения свободы грозит Владимиру
Мужу украинской блогерши Анны Жук, которая погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, Владимиру Билевцову суд избрал меру пресечения. Отметим, Владимир был за рулем, когда произошло ДТП.
Правоохранители в Полтавской области сообщили изданию "УНН", что Билевцова взяли под стражу на 60 суток, также его лишили возможности внести залог.
Владимиру грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
Напомним, муж Анны был за рулем автомобиля марки Lexus и пошел на обгон с правой части полосы, в результате чего столкнулся с грузовиком, который стоял в неподвижном состоянии за пределами проезжей части.
Анна Жук погибла на месте, а Владимир и их сын получили травмы. Также пострадал и водитель грузовика.
Гибель Анны Жук в аварии - последние новости
Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.
Также всплыли новые подробности гибели Анны Жук. Оказалось, что женщина с мужем и сыном ехали на день рождение дочери Стаси Макеевой - Мишель исполнилось 4 года.
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Причины ДТП - что известно
Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что:
- 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,
- 27 % - совокупными факторами дороги и водителя,
- 6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,
- 3 % - исключительно факторами дороги,
- 3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,
- 2 % сугубо факторами транспортного средства
- 1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства.
Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений.
Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.
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