Суд избрал меру пресечения мужу Анны Жук - сколько лет ему грозит

Владимир Билевцов не сможет внести залог.

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Владимиру Билевцову избрали меру пресечения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Билевцов

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Мужа Анны Жук взяли под стражу

Сколько лет лишения свободы грозит Владимиру

Мужу украинской блогерши Анны Жук, которая погибла в ДТП на трассе Харьков-Киев, Владимиру Билевцову суд избрал меру пресечения. Отметим, Владимир был за рулем, когда произошло ДТП.

Правоохранители в Полтавской области сообщили изданию "УНН", что Билевцова взяли под стражу на 60 суток, также его лишили возможности внести залог.

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Владимиру грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Напомним, муж Анны был за рулем автомобиля марки Lexus и пошел на обгон с правой части полосы, в результате чего столкнулся с грузовиком, который стоял в неподвижном состоянии за пределами проезжей части.

Анна Жук погибла на месте, а Владимир и их сын получили травмы. Также пострадал и водитель грузовика.

Гибель Анны Жук в аварии - последние новости

Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.

Также всплыли новые подробности гибели Анны Жук. Оказалось, что женщина с мужем и сыном ехали на день рождение дочери Стаси Макеевой - Мишель исполнилось 4 года.

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Причины ДТП - что известно Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что: 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,

27 % - совокупными факторами дороги и водителя,

6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,

3 % - исключительно факторами дороги,

3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,

2 % сугубо факторами транспортного средства

1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства. Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений. Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

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