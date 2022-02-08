Стужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смерти

София Стужук/Соцсети

Известная украинская блогерша София Стужук откровенно рассказала о скандалах с экс-мужем Дмитрием и его смерти.

Пережитым она поделилась в интервью Рамине Эсхакзай "Ходят слухи". Бизнесвумен охарактеризовала их отношения как американские горки.

Пара была вместе шесть лет. Когда они начали встречаться Софии было 19. Спустя две недели она почувствовала первые тревожные звоночки.

Она в шутку сказала: "Ой, иди в ж*пу". Однако получила агрессивный ответ.

"Он же в клубы без меня первое время ходил, бывало, что переписки находила, что он кого-то куда-то звал. Я в истерике, собираю вещи, иду. В принципе, так вся жизнь была, просто где-то масштабнее и глобальнее. А потом перемирие. Отношения-качели – надо поссориться, помириться и есть моменты затишья", – сказала звезда.

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Она долго не уходила от любимого из-за низкой самооценки. Хотя тот ее сильно избивал.

"Бывало, что сжимал мне щеки сильно, что у меня кровь шла. Я позволяла делать это с собой. Условно, я обижаюсь, терплю, а потом как выскажусь резко! Он, конечно, со своей агрессией, плюс эти препараты, он раскачанный был и давно их принимал... У него штора падает: "Ты, с*ка, как со мной говоришь?". А я ему еще что-то говорю и все, начинается махач. Это были не удары, а что-то типа ухватить, что-то стукнуть. Дальше мои слезы, истерика, желание уйти и снова примирение, какое-то время живем", – добавила блогерша.

Она всегда хотела сохранить брак. А в Instagram показывала идеальную картинку любящей пары с детками, убеждая себя в том, что все хорошо.

"Мой муж убеждал меня, что я никто и что меня больше никто не полюбит: "Да кому ты такая нужна? Кто тебя еще вытерпит кроме меня?". Я клянусь, потом я думала, что если не готовлю и не убираю, я могу это делать, но не люблю и не хочу, то что я за женщина такая, кому я буду нужна. А еще одна с тремя прицепами. Не скажу, что я этого боялась, но думала, что будет сложно встретить кого-нибудь, кто примет детей", – вспомнила она.

Через полгода после расставания Дмитрий Стужук умер от коронавируса. Пара не успела официально развестись, поскольку младшая дочь была очень маленькая. Стужук добавила, что у мужа были проблемы с сердцем.

"Я знала его образ жизни, способ набора массы и проблемы со здоровьем. Я всегда очень переживала. Когда он заболел, я понимала, что на нем это легко не отразится. Единственное, что я не знала, что у него был миокардит. Если бы лечили сердце, возможно, можно было бы спасти, но лечили вирус", – отметила блогерша.

В этот период они почти не общались.

"Когда мама Дмитрия позвонила в панике, что сын сутки не выходит на связь, я поняла, что дела плохи. От друга Димы узнала, что его забрали в больницу. Я приезжаю, а мне говорят, что сердце на 20% работает, а почки отказали. На следующий день я позвонила по телефону, а мне говорят: "Ваш муж умер", – вспомнила блогерша.

Некоторое время, по словам блогерши, она испытывала чувство вины и думала, что если бы не ушла, то Дмитрий остался бы в живых.

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