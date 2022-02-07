Никакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодости

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева недавно отпраздновала свое 40-летие и раскрыла главные секреты молодости тела, а также поделилась правилами ухода за собой.

В Instagram звезда написала топ-5 правил, которых придерживается, чтобы выглядеть свежо:

ложиться спать до 23.00 не растягивать кожу регулярно (1-2 раза в неделю) делать скраб делать check-up организма и по назначениям принимать добавки (они тоже влияют на состояние кожи) регулярно делать самомассаж шейно-плечевой зоны (расслаблять ее).

Кроме этого, главным правилом ухода за собой звезда считает сон.

"Это главная составляющая здоровья. Ложиться спать не позднее 23.00, а еще лучше - до 22", - уверяет Брежнева.

Также она советует не забывать о питании и тренировках.

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"Тело дольше остается молодым благодаря тренировкам, питанию и сну. Нет никаких секретов. Но и поблажек тоже нет. Волшебного крема не существует", - добавила певица.

Напомним, ранее Брежнева показала фото из семейного архива.

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