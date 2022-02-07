Никакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодости

У звезды есть единственное главное правило, которое помогает ей выглядеть отлично в любой ситуации.
Украинская певица Вера Брежнева недавно отпраздновала свое 40-летие и раскрыла главные секреты молодости тела, а также поделилась правилами ухода за собой.
В Instagram звезда написала топ-5 правил, которых придерживается, чтобы выглядеть свежо:
- ложиться спать до 23.00
- не растягивать кожу
- регулярно (1-2 раза в неделю) делать скраб
- делать check-up организма и по назначениям принимать добавки (они тоже влияют на состояние кожи)
- регулярно делать самомассаж шейно-плечевой зоны (расслаблять ее).
Кроме этого, главным правилом ухода за собой звезда считает сон.
"Это главная составляющая здоровья. Ложиться спать не позднее 23.00, а еще лучше - до 22", - уверяет Брежнева.
Также она советует не забывать о питании и тренировках.
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"Тело дольше остается молодым благодаря тренировкам, питанию и сну. Нет никаких секретов. Но и поблажек тоже нет. Волшебного крема не существует", - добавила певица.
Напомним, ранее Брежнева показала фото из семейного архива.
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Автор: Ульяна Виноградова