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Стрельба на съемочной площадке. режиссер впервые прокомментировал трагедию

23 октября 2021, 23:55
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Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.

Подробности трагедии во время съемок

Режиссер Джоэл Соуза заявил, что он "потрясен потерей друга и коллеги" Галины Хатчинс в своем первом заявлении после несчастного случая с огнестрельным оружием на съемочной площадке фильма в Нью-Мексико, сообщает BBC.

В своем заявлении Соуза сказал:

"Я опустошен потерей моего друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый сантиметр и всегда подталкивала меня к лучшему".

"Я мысленно с ее семьей в это трудное время. Я благодарен за проявления любви, которые получил от нашего кинематографического сообщества, жителей Санта-Фе и сотен незнакомцев, которые обратились ко мне... Это, безусловно, помощь в моем выздоровлении", – добавил он.

Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.

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48-летний Соуза, который стоял за спиной получившей ранение в грудь Хатчинс, был доставлен в больницу с ранением в плечо, а затем выписан.

Трагедия на съемочной площадке

Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза. Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Болдуин прокомментировал случившееся на съемках. Актер заявил, что потрясен и убит горем.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.

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