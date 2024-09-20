Российская певица Анна Седокова, которая родом из Киева, но предала родную страну и живет в стране-террористе РФ, поплакалась, что у нее случился приступ аллергии на фоне стресса из-за развода с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Отметим, пара была вместе с 2019 года.
На своей странице в соцсетях Седокова показала, как выглядит ее кожа и отметила, что уже много лет страдает заболеванием.
"Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек Квинке и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя. Обещаю", — рассказала предательница.
Кто такая Анна Седокова?
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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Отметим, певица Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили, а выводы врачей не были позитивными, и они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.
А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.
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