Стиль от Евы Мендес: актриса показала модный аутфит из кухонных губок

Голливудская актриса Ева Мендес, которая недавно показала поклонникам, как делает нехарактерную для женщин процедуру - бреет лицо, появилась в необычном наряде.
Ева Мендес надела платье из губок во время съемок рекламной кампании своего бренда губок.
"Думаю, я нашла свое платье для Оскара в начале этого года", — подписала 49-летняя актриса фотографию наряда в Instagram. "Это то, что они имеют в виду, когда говорят "чистая мода"?"
На снимках Мендес продемонстрировала ярко-зеленое платье с горсткой оранжевых, синих и зеленых губок, прикрепленных к корсажу.
На фото - Ева Мендес и ее наряд:
Она дополнила образ столь же экстравагантными аксессуарами, такими как зеленые солнцезащитные очки и массивные золотые украшения.
Напомним, ранее американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст — это всего лишь цифра. Певица на своей странице в Instagram, поделилась впечатлениями о праздновании своего 54-летия, в том числе показала свой едва заметный купальник.
Ранее также украинская актриса Анна Саливанчук показала, как выглядела, набрав 6 килограмм.
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