Стиль от Евы Мендес: актриса показала модный аутфит из кухонных губок

Ева Мендес сообщила, что наконец-то нашла наряд, в котором появится на церемонии Оскара.

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Ева Мендес и ее первоклассное платье / Коллаж Главред, фото Instagram/evamendes

Голливудская актриса Ева Мендес, которая недавно показала поклонникам, как делает нехарактерную для женщин процедуру - бреет лицо, появилась в необычном наряде.

Ева Мендес надела платье из губок во время съемок рекламной кампании своего бренда губок.

"Думаю, я нашла свое платье для Оскара в начале этого года", — подписала 49-летняя актриса фотографию наряда в Instagram. "Это то, что они имеют в виду, когда говорят "чистая мода"?"

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На снимках Мендес продемонстрировала ярко-зеленое платье с горсткой оранжевых, синих и зеленых губок, прикрепленных к корсажу.

На фото - Ева Мендес и ее наряд:

Она дополнила образ столь же экстравагантными аксессуарами, такими как зеленые солнцезащитные очки и массивные золотые украшения.

Напомним, ранее американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что возраст — это всего лишь цифра. Певица на своей странице в Instagram, поделилась впечатлениями о праздновании своего 54-летия, в том числе показала свой едва заметный купальник.

Ранее также украинская актриса Анна Саливанчук показала, как выглядела, набрав 6 килограмм.

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