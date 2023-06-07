'Я зверь': голливудская актриса показала, как бреет свое лицо

Голливудская актриса Ева Мендес поделилась странным секретом своей красоты.

https://stars.glavred.info/ya-zver-gollivudskaya-aktrisa-pokazala-kak-breet-svoe-lico-10476358.html Ссылка скопирована

Ева Мендес показала свои интимные процедуры / Instagram/evamendes

Голливудская актриса Ева Мендез показала, как делает нехарактерную для женщин процедуру - бреет лицо.

Все это она показала на своей странице в Instagram. По словам самой актрисы, она настолько "волосатая", что ей приходится бриться "через день". "Я зверь, поэтому мне, наверное, нужно через день! Ха", — пошутила 49-летняя Мендес.

Оказалось, что Мендес делала бьюти-процедуру дермапланирование. Дермапланирование — это процедура, которая включает в себя использование острого лезвия для "снятия" поверхностных слоев кожи, что убирает пушок, который естественным образом присутствует на лице у многих людей.

видео дня

Ева Мендес любит брить лицо. Фото Instagram/evamendes

Процедура также сводит к минимуму появление шрамов от угревой сыпи, тонких линий и морщин.

На фото - Ева Мендес и ее интересные процедуры:

Но Мендес не увлекается всей технической терминологией, она просто предпочитает говорить: "Я побрила лицо!".

Напомним, ранее всемирно известная певица Sia неожиданно созналась в том, что болеет неизлечимой болезнью.

Напомним, ранее украинская певица Мика Ньютон опубликовала фото из онкологического центра США. Это напугало ее подписчиков. Однако выяснилось, что она ездит туда регулярно для проверки после опасной болезни.

Также в террористической России скончался популярный актер, который прославился ролями в сериалах "Каменская" и "Склифосовский" Николай Шатохин.

Вас также может заинтересовать: