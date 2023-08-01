Дженнифер Лопес в мини-бикини и бриллиантах показала стильный пляжный лук

Актриса и певица Дженнифер Лопес продолжает восхищать своими формами.

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Дженнифер Лопес показала модный пляжный образ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/JLoBeauty

Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз доказывает, что возраст — это всего лишь цифра.

Певица на своей странице в Instagram, поделилась впечатлениями о праздновании своего 54-летия, в том числе показала свой едва заметный купальник.

На снимках Лопес продемонстрировала свои женственные изгибы в черном бикини от Valentino (около 36 тысяч гривен) с зелено-белым рисунком пантеры.

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Прежде чем раздеться до купальник, Джей Ло надела прозрачный черный кафтан Valentino (около 220 000 гривен) с тем же рисунком пантеры, что и ее бикини.

Купальник с низкой посадкой она сочетала с массивным колье с бриллиантами, длинной золотой цепочкой с подвеской в виде ключа на конце, огромными золотыми серьгами от Misho (8300 гривен) и черной фетровой шляпой, которую она сменила на коричневую шляпу, отдыхая в воде.

На фото - Джей Ло и ее семейная вечеринка:

На одной из фотографий Лопес демонстрирует свой пресс. Известно, что в таком луке звезда появилась на вечеринке "Средиземноморский шик", на которой присутствовали "самые близкие родственники и друзья".

Напомним, ранее актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей, потому как фанаты раскритиковали звезду.

Ранее также стало известно о том, в чем секрет вечной молодости Дженнифер Лопес.

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