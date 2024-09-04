"Стена, за которой было уверенно и надежно": умер Константин Пинчук

Константин Пинчук жил театром, а также вдохновлял коллег своим талантом.

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Умер Константин Пинчук / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, facebook.com/dnepr.opera.ballet.theater

Вчера, 3 сентября, умер директор Днепровского академического театра оперы и балета Константин Пинчук в возрасте 56 лет.

Печальную весть сообщили представители театра, который возглавлял Константин с 2018 года, в соцсетях.

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"Вчера ушел в мир иной Константин Михайлович Пинчук. Директор и художественный руководитель DNIPRO OPERA, лауреат художественной премии им. А. Арефьева, художник-постановщик спектаклей "Хитрый Лис", "Лесная песня", "Непокоренные", "Белоснежка и семеро гномов", "Запорожец за Дунаем" и многих других", - написано в сообщении.

Коллеги директора отметили, что будут вспоминать о нем, как о художнике, друге и идейном вдохновителе. А также его считали "стеной, за которой было уверенно и надежно".

Кто такой Константин Пинчук? Константин Пинчук - директор Днепровского академического театра оперы и балета. При руководстве Константина о театре услышал весь мир. Во время полномасштабного вторжения украинский флаг поднимался на спектаклях в Великобритании, Италии, США, Германии, Мексике, Нидерландах, Франции, Китае, Швеции и многих других странах.



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