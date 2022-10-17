Старшую дочь Елены Кравец застукали в компании загадочного парня

Мария Кравец показала фото в компании неизвестного парня / instagram.com/maarriill

Старшая дочь украинской актрисы Елены Кравец Мария Кравец начинает привлекать к себе все большее внимание общественности. 19-летняя девушка молода, хороша собой и очень активна.

Маша ведет личный блог в Instagram, в котором рассказывает о своей жизни. К примеру сейчас она решила осветить свою поездку в Варшаву.

На страничке в социальных сетях девушка опубликовала серию снимков в компании загадочного молодого человека по имени Максим. Кем она приходится Марии, девушка пока оставляет в секрете.

А пока она наслаждается ночной жизнь в польской столице. Вместе с Максом и парочкой друзей они гуляют по варшавским улицам и записывают танцевальные видео для TikTok.

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