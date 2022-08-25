Станет папой Верки: Алексей Арестович приударил за мамой Сердючки на концерте

Алексей Арестович приударил за мамой Верки Сердючки / Скриншот YouTube

Выступление Верки Сердючки, которое состоялось на станции метро Майдан Незалежності на День Независимости Украины посетил необычный гость - советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Снискав во время полномасштабной войны популярность главного дамского угодника страны, Арестович решил "подкатить" к маме Верки Сердючки. Он приобнял актрису Инну Белконь и произнес пламенную речь. Этим моментом поделились Факти ICTV.

"Украинский язык – единственный, в котором слово "людина" женского рода. То есть женщина – это все для нас. Я три раза женат, все три раза счастливо. Вижу, что наметился... Ну, это судьба. Сердце болит, но..." - загадочно улыбался советник, пока мама прыгала на сцене от счастья, а толпа одобрительно гудела.

"Мама" в исполнении актрисы Инны Белоконь везде сопровождает Верку Сердючку с 2004 года. Хоть все и привыкли, что она просто "мама", у женщины есть имя - Инна Адольфовна. Она всем рассказывает, что папа Верки - Юрий Гагарин, однако по канону им является мужчина по имени Валерий Сердюк, который, впрочем, никогда не появлялся на выступлениях дочери.

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